Una usuaria gana en un juicio a Microsoft por una actualización a Windows 10 fallida y sin autorización
La empresa tendrá que compensar a la clienta con diez mil dólares por los perjuicios sufridos.
Europa Press
Internacional-04/07/2016
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Una usuaria de California (Estados Unidos) ha ganado un juicio a Microsoft por una actualización fallida a Windows 10 que dejó su ordenador inoperativo. La empresa tendrá que pagar diez mil dólares (alrededor de nueve mil euros) a la usuaria por los perjuicios sufridos