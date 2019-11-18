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Una vulnerabilidad crítica en WhatsApp expone datos personales a través de vídeos en formato MP4

En versiones antiguas de WhatsApp existe una vulnerabilidad en la aplicación de mensajería que puede ser utilizada por los ciberdelincuentes.

Europa Press
España-18/11/2019
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Facebook ha descubierto una vulnerabilidad crítica en WhatsApp que afecta tanto a dispositivos Android como iOS y que permite que los hackers puedan robar información personal de los usuarios almacenada en la app a través del envío a los mismos de un vídeo en fo

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