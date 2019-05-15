Una vulnerabilidad de WhatsApp permite instalar un 'software' espía al recibir llamadas de voz
La compañía aconseja a los usuarios actualizarlo tras difundirse un parche que arregla el error. Este problema de seguridad se encuentra presente en la versión tanto para Android como para iOS.
Europa Press
Internacional-15/05/2019
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Una vulnerabilidad en la aplicación de mensajería WhatsApp ha permitido a los atacantes instalar en los dispositivos móviles de los usuarios un software de vigilancia (spyware) solamente con recibir una llamada de voz, y la compañía ha recomend