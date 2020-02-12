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Una vulnerabilidad en Android permite usar el Bluetooth para hackear dispositivos de manera remota

Afecta a los dispositivos que lleven los sistemas Android 8.0, 8.1 Oreo y Android 9.0 Pie.

Europa Press
España-12/02/2020
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Una nueva vulnerabilidad que ha afectado al sistema de conectividad Bluetooth de los dispositivos Android permite a los cibercriminales hacerse con el control total de teléfonos móviles de manera remota siempre que estos tengan el Bluetooth activado.

En noviembre de 2019 los

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