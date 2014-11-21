Una web rusa difunde miles de enlaces a 'webcam' de todo el mundo, de las que 378 son españolas
Entre los dispositivos pirateados se encuentran videocámaras domésticas, cámaras de vigilancia de tiendas, oficinas o garajes, o incluso monitores de control para bebés.
FACUA.org
Internacional-21/11/2014
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Miles de enlaces a imágenes de cámaras de videovigilancia de todo el mundo han sido dejados al descubierto en internet a través de una página web administrada desde Rusia. Entre los dispositivos pirateados se encuentran videocámaras domésticas, cám