Más noticias

Una web rusa difunde miles de enlaces a 'webcam' de todo el mundo, de las que 378 son españolas

Entre los dispositivos pirateados se encuentran videocámaras domésticas, cámaras de vigilancia de tiendas, oficinas o garajes, o incluso monitores de control para bebés.

FACUA.org
Internacional-21/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Miles de enlaces a imágenes de cámaras de videovigilancia de todo el mundo han sido dejados al descubierto en internet a través de una página web administrada desde Rusia. Entre los dispositivos pirateados se encuentran videocámaras domésticas, cám

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos