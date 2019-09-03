Unidas Podemos pide la comparecencia de FACUA en el Congreso para hablar sobre la alerta por listeriosis
Esta petición se hace después de la reunión del pasado 29 de agosto entre el diputado y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el vicepresidente y portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.
FACUA.org
España-03/09/2019
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