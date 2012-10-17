Uno de los proveedores de Apple, HP, Nokia y Dell contrató a 500 menores de entre 14 y 16 años
Los aprendices recibían un sueldo de unos 244 euros al mes por soportar hasta once horas diarias de trabajo.
FACUA.org
Asia y Oceanía-17/10/2012
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El gigante tecnológico taiwanés Foxconn, el mayor contratista mundial fabricante de electrónicos para marcas como Apple, Hewlett Packard, Nokia y Dell, ha reconocido que contrató a 500 menores de entre 14 y 16 años como aprendices en una de sus fábricas e