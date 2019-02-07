Varias aplicaciones para iPhone hacen capturas de pantalla sin pedir el consentimiento de los usuarios
Una investigación saca a la luz cómo algunas 'apps' de seis grandes empresas pueden monitorizar su actividad con la herramienta Glassbox, que puede llegar a exponer sus datos bancarios y de tarjetas de crédito.
Europa Press
Internacional-07/02/2019
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La aplicación móvil para iPhone de la aerolínea canadiense Air Canada, así como las de otras cinco plataformas de comercio online como Hollister y Expedia, utilizan una herramienta conocida como Glassbox con la que realizan capturas de pantalla de la actividad de sus u