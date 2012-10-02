Ver cine en 3D es un 30% más caro, según el último estudio de FACUA
Los precios medios más elevados de estas proyecciones están en Barcelona, A Coruña, Alicante y Oviedo.
FACUA.org
España-02/10/2012
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Muchas de las películas que se exhiben en 3D no han sido rodadas en este formato, sino tratadas a posteriori, lo que supone en numerosas ocasiones una muy inferior calidad del efecto visual de tres dimensiones.
FACUA-Consumidores en Acción considera desproporcionados los precios de las entradas de cine para las películas en 3D, un 30% más caras.
Según el último estudio comparativo realizado p