Nuestras accionesUna entrada cuesta una media de 9,21 euros en días laborables

Ver cine en 3D es un 30% más caro, según el último estudio de FACUA

Los precios medios más elevados de estas proyecciones están en Barcelona, A Coruña, Alicante y Oviedo.

FACUA.org
España-02/10/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera desproporcionados los precios de las entradas de cine para las películas en 3D, un 30% más caras.

Según el último estudio comparativo realizado p

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