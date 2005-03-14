Viajes Marsans, Auna, Casa Sur, Kumana Tours y la CMT, protagonistas de los premios negativos de FACUA Andalucía
La Federación ha conmemorado el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores con una entrega de distinciones a empresas e instituciones que se han distinguido positiva o negativamente por sus actuaciones.
FACUA.org
Andalucía-14/03/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha entregado sus XI premios anuales a las empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o negativas, en relación a los derechos de los consumidores.
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