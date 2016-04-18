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Vodafone aplica otra subida sin comunicarla a todos sus usuarios con el mes de preaviso que marca la ley

FACUA denunciado a la compañía ante las autoridades de consumo y telecos. Además, advierte de la ilegalidad de incrementar los precios a los usuarios con contratos de permanencia.

FACUA.org
España-18/04/2016
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Vodafone ha comenzado este lunes 18 de abril a aplicar una nueva subida de tarifas a todos sus clientes de móvil, fijo

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