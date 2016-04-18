Vodafone aplica otra subida sin comunicarla a todos sus usuarios con el mes de preaviso que marca la ley
FACUA denunciado a la compañía ante las autoridades de consumo y telecos. Además, advierte de la ilegalidad de incrementar los precios a los usuarios con contratos de permanencia.
FACUA.org
España-18/04/2016
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FACUA recomienda a los usuarios afectados por la subida de Vodafone que presenten denuncias ante las autoridades de protección al consumidor de sus comunidades autónomas. | Imagen: flickr.com/shibainu (CC BY 2.0).
Vodafone ha comenzado este lunes 18 de abril a aplicar una nueva subida de tarifas a todos sus clientes de móvil, fijo