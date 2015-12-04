Vodafone aplicó dos penalizaciones por cancelar un solo contrato, ambas de manera fraudulenta
Tras la reclamación de FACUA, la compañía anula los cargos que pretendía cobrar a una usuaria de Sevilla que cambió de compañía.
FACUA.org
España-04/12/2015
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María del Carmen Peñalosa, socia de FACUA Sevilla. | Imagen: FACUA.org.
FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Vodafone anule dos penalizaciones aplicadas de forma fraudulenta por la anulación de un único contrato, en las que también aplicó ilegalmente el IVA.
Tras solicitar la portabilidad a otra compañía