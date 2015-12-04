Nuestras acciones302 euros, incluyendo la aplicación ilegal del IVA

Vodafone aplicó dos penalizaciones por cancelar un solo contrato, ambas de manera fraudulenta

Tras la reclamación de FACUA, la compañía anula los cargos que pretendía cobrar a una usuaria de Sevilla que cambió de compañía.

FACUA.org
España-04/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Vodafone anule dos penalizaciones aplicadas de forma fraudulenta por la anulación de un único contrato, en las que también aplicó ilegalmente el IVA.

Tras solicitar la portabilidad a otra compañía

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