Vodafone cancela casi 7.000 euros facturados a un inmigrante colombiano por no informarle correctamente sobre sus tarifas
Se conectó a Internet desde Colombia después de que los teleoperadores de la compañía le indicasen que con su tarifa plana podría hacerlo "en cualquier lugar".
FACUA.org
Córdoba-07/07/2008
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Vodafone ha cancelado dos facturas por casi 7.000 euros emitidas a un usuario por no informarle correctamente sobre sus tarifas.
Marco Tulio Castro Botero, un inmigrante colombiano afincado en Córdoba, contra