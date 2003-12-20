Vodafone cobró a una usuaria 592 euros por un servicio de internet que no le prestó durante cuatro meses
En abril de 2022 a una socia de FACUA le prometieron un rúter, que nunca llegó, y desde ese momento estuvo sin conexión. Pese a eso, le llegaron 5 facturas, dos de ellas tras solicitar la baja de la compañía.
FACUA.org
España-20/12/2003
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Sede de Vodafone en Madrid. | Imagen: Alejandro Martínez Vélez - Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Vodafone devuelva cinco facturas de internet a una socia pese a que no le estaban ofreciendo este servicio, dos de ellas tras solicitar la baja de la compañía. En total, le han reembolsado 591,96 euros.
El 19 de abril de 2022