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Vodafone cobró a una usuaria 592 euros por un servicio de internet que no le prestó durante cuatro meses

En abril de 2022 a una socia de FACUA le prometieron un rúter, que nunca llegó, y desde ese momento estuvo sin conexión. Pese a eso, le llegaron 5 facturas, dos de ellas tras solicitar la baja de la compañía.

FACUA.org
España-20/12/2003
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Vodafone devuelva cinco facturas de internet a una socia pese a que no le estaban ofreciendo este servicio, dos de ellas tras solicitar la baja de la compañía. En total, le han reembolsado 591,96 euros.

El 19 de abril de 2022

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