Nuestras accionesDiferencias al alza de hasta 0,58 euros por minuto

Vodafone cobró por error el 1 de mayo como si fuese un día laborable, encareciendo millones de llamadas

La compañía contesta a la reclamación de FACUA asegurando que devolverá las cantidades facturadas de más a todos los usuarios y limita la anomalía a sus tarifas de prepago.

FACUA.org
España-09/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que Vodafone cobró por error el 1 de mayo como si fuese un día laborable, encareciendo millones de llamadas hasta en 0,58 euros más IVA por minuto.

Tras ser informada por varios usuarios a través de su web, FACUA.

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