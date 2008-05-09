Vodafone cobró por error el 1 de mayo como si fuese un día laborable, encareciendo millones de llamadas
La compañía contesta a la reclamación de FACUA asegurando que devolverá las cantidades facturadas de más a todos los usuarios y limita la anomalía a sus tarifas de prepago.
FACUA.org
España-09/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que Vodafone cobró por error el 1 de mayo como si fuese un día laborable, encareciendo millones de llamadas hasta en 0,58 euros más IVA por minuto.
Tras ser informada por varios usuarios a través de su web, FACUA.