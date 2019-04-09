Vodafone, elegida por los consumidores como La Peor Empresa del Año
En la 10ª edición de los premios que organiza FACUA desde 2010. Endesa ha quedado en segundo lugar en las votaciones.
FACUA.org
España-09/04/2019
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Vodafone ha sido elegida La Peor Empresa del Año por los consumidores. La filial en España de la multinacional británica ha recibido el 36% de los votos en la 10ª edición de los premios que convoca FACUA-Consumidores en Acción. Junto a ella estaban nominadas BBVA, Ryanair y la ganadora del año pa