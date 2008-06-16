Vodafone lanza otra 'tarifa con trampa': Nueva Vitamina 60x1 a Todos
Permite hablar 1 hora pagando sólo 1 minuto en llamadas nacionales de lunes a viernes de 18.00 a 8.00 horas, sábados y domingos, pero con un límite de sólo 600 minutos al mes.
FACUA.org
España-16/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que la tarifa presentada hoy públicamente por Vodafone, Nueva Vitamina 60×1 a Todos, tiene importantes limitaciones que pueden inducir a error a muchos usuarios si la contratan sin analizarla al detalle.
En principio, con la Nueva V