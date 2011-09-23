Vodafone, obligada a devolver 4.027 euros facturados a un usuario por no informarle correctamente sobre sus tarifas de 'roaming' de Internet
Se conectó desde fuera de España después de que los teleoperadores de la compañía le indicasen que con su tarifa plana ilimitada de datos denominada Navega Plus podría hacerlo "en cualquier lugar".
FACUA.org
España-23/09/2011
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Vodafone deberá devolver al afectado 4.027,07 euros por el cobro indebido de tres facturas (1.898,49 euros, 2101,87 euros y 26,71 euros) por no informarle correctamente sobre sus tarifas.
L.M.P.C.,