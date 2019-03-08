Vodafone, obligada a devolver a un usuario los 300 euros que le cobró por su roaming "sin coste" en EEUUU
FACUA llevó el caso a arbitraje y el laudo ha dado la razón a su socio. En su web, la compañía asegura que es un servicio gratuito para todas las altas anteriores al 20 de mayo de 2018.
FACUA.org
Cantabria-08/03/2019
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Vodafone cobró 332 euros a un socio de FACUA-Consumidores en Acción por hacer uso del roaming durante un viaje a EEUU hace dos años pese a que en su web asegura que en ese territorio es un servicio «sin coste» para todos los usuarios que lleven de alta desde antes de