Nuestras acciones

Vodafone, obligada a devolver a un usuario los 300 euros que le cobró por su roaming "sin coste" en EEUUU

FACUA llevó el caso a arbitraje y el laudo ha dado la razón a su socio. En su web, la compañía asegura que es un servicio gratuito para todas las altas anteriores al 20 de mayo de 2018.

FACUA.org
Cantabria-08/03/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Vodafone cobró 332 euros a un socio de FACUA-Consumidores en Acción por hacer uso del roaming durante un viaje a EEUU hace dos años pese a que en su web asegura que en ese territorio es un servicio «sin coste» para todos los usuarios que lleven de alta desde antes de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos