Vodafone oferta llamadas a 'un céntimo/minuto' ocultando que cobra hasta 0,59 euros en determinados horarios
El anuncio esconde que la tarifa, que se aplica a llamadas a móviles Vodafone y fijos nacionales, se limita a determinados días y horas y en el resto cuestan hasta 59 céntimos por minuto (más IVA).
FACUA.org
España-13/06/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Vodafone por publicidad engañosa en una campaña en la que oferta dos planes de llamadas «por un céntimo/minuto» y «para siempre», escondiendo que la tarifa, que se aplica a llamadas con destino a m&