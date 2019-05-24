Vodafone, Orange y otros 5 operadores, expedientados por ofertar 902 a cambio de retribuciones económicas
FACUA reclama a la CNMC que aclare cuáles son las empresas que se han lucrado ilegalmente con el uso de estas líneas para poder denunciarlas ante las autoridades de consumo.
FACUA.org
España-24/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores a siete proveedores de servicios de telecomunicaciones por proporcionar un beneficio económico a las empresas que contrataban con ellas numeraciones con prefijo 902, una infracció