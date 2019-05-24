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Vodafone, Orange y otros 5 operadores, expedientados por ofertar 902 a cambio de retribuciones económicas

FACUA reclama a la CNMC que aclare cuáles son las empresas que se han lucrado ilegalmente con el uso de estas líneas para poder denunciarlas ante las autoridades de consumo.

FACUA.org
España-24/05/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores a siete proveedores de servicios de telecomunicaciones por proporcionar un beneficio económico a las empresas que contrataban con ellas numeraciones con prefijo 902, una infracció

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