Vodafone reconoce que muchos de los móviles que comercializa se conectan a Internet "sin que el cliente apenas se dé cuenta"
La compañía es consciente de que la configuración de los terminales puede "provocar altos cargos indeseados en la factura".
FACUA.org
España-13/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta que teléfonos móviles comercializados por Vodafone se conectan a Internet sin que los usuarios lo sepan, ya que su configuración provoca que con sólo pulsar un botón se acceda a la Red, algo que puede ocurrir de forma i