Vodafone y Orange tendrán que asumir casi el 30% del coste del servicio universal
La CMT hace público el listado provisional de operadores que junto a Telefónica deberán financiar el Fondo Nacional de Servicio Universal.
FACUA.org
España-12/08/2008
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Telefónica compartirá con Vodafone y France Telecom las aportaciones al Fondo Nacional de Servicio Universal, que asciende a un total de 182,77 millones de euros para los ejercicios 2003, 2004 y 2005.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) hizo p&uacu