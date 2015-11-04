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Volkswagen detecta ahora irregularidades en 800.000 vehículos diésel y gasolina en las pruebas de CO2

La compañía no ha especificado todavía modelos, años de fabricación ni países en los que se han distribuido los coches afectados.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-04/11/2015
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Volkswagen ha detectado irregularidades en otros 800.000 vehículos del grupo en las pruebas de emisiones de dióxido de carbono. La noticia se ha dado a conocer cuando la compañía todavía enfrenta el

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