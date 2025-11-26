Vox exige a José Luis Sanz que elimine las subvenciones a FACUA Sevilla entre sus condiciones para aprobarle los presupuestos
Se trata de un suma y sigue en el incremento de los ataques del partido ultra contra la asociación después de que ayudase a destapar el fraude de 2,5 millones de euros en subvenciones públicas por el que tuvo que dimitir el exjefe de Vox en Andalucía, Francisco Serrano.
Sevilla-26/11/2025
