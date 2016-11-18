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WhatsApp sigue las instrucciones de las autoridades europeas y deja de compartir datos con Facebook

La transferencia de información entre ambas aplicaciones no se efectuará ni siquiera con aquellos usuarios que aceptaron que dicha información se compartiera con Facebook con tales fines.

Europa Press
Europa-18/11/2016
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WhatsApp no ha iniciado ningún intercambio de información de las cuentas de usuarios de la Unión Europea con Facebook para que la compañía los utilice con el fin de mejorar los productos de

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