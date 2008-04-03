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Woody Allen demanda a una cadena de tiendas de ropa por utilizar su imagen sin autorización

Reclama a American Apparel una indemnización de 10 millones de dólares.

FACUA.org
América-03/04/2008
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El director y actor estadounidense Woody Allen ha presentado una demanda en un tribunal de Nueva York por al menos 10 millones de dólares contra la cadena de tiendas de ropa American Apparel, que utilizó su imagen en un anuncio sin su consentimiento.

El bufete de abo

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