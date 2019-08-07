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Worten tarda casi cuatro años en retirar un frigorífico defectuoso de la vivienda de una usuaria

FACUA Castilla-La Mancha reclamó a la empresa que se llevara el aparato y devolviera a la afectada los 499 euros que pagó por el producto.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-07/08/2019
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Tras la acción de FACUA Castilla-La Mancha y casi cuatro años después de su compra, Worten ha retirado de la vivienda de una usuaria un frigorífico que estaba defectuoso y le ha devuelto los 499 euros que pagó por él.

Teresa A.B. c

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