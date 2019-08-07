Worten tarda casi cuatro años en retirar un frigorífico defectuoso de la vivienda de una usuaria
FACUA Castilla-La Mancha reclamó a la empresa que se llevara el aparato y devolviera a la afectada los 499 euros que pagó por el producto.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-07/08/2019
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Imagen: Europa Press.
Tras la acción de FACUA Castilla-La Mancha y casi cuatro años después de su compra, Worten ha retirado de la vivienda de una usuaria un frigorífico que estaba defectuoso y le ha devuelto los 499 euros que pagó por él.
Teresa A.B. c