Nuestras accionesElegida por los consumidores en el desempate con Bankia

Y la #peorempresa2014 es... Gilead, el laboratorio del fármaco contra la hepatitis C Sovaldi

Cada día mueren en España doce afectados, que no pueden acceder al medicamento de esta firma estadounidense por su desorbitado precio.

FACUA.org
España-20/03/2015
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Gilead, la farmacéutica del medicamento contra la hepatitis C Sovaldi, ha sido elegida por los consumidores como La Peor Empresa del Año. En la sexta edición de estos premios, convocados por FACUA-Consumidores en Acción, la firma estadounidense ha ganado en el desempate con Bankia al rec

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