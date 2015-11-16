Ya son más de 5.000 los usuarios que piden sumarse a la #demandaMovistarFusión por su subida de tarifas
Se trata de la acción judicial en defensa de intereses colectivos que llama a un mayor número de afectados en la historia, casi 4 millones.
FACUA.org
España-16/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El pasado viernes 13 de noviembre se publicó el auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid por el que se admite a trámite la demanda de FACUA. | Imagen: Lydia López/FACUA.
Más de 5.000 usuarios han pedido ya a FACUA-Consumidores en Acción personarse, de forma gratuita, en la demanda contra Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión.
El pasado viernes 13 de noviembre se public&