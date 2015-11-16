Nuestras accionesEn la web FACUA.org/demandaMovistarFusion

Ya son más de 5.000 los usuarios que piden sumarse a la #demandaMovistarFusión por su subida de tarifas

Se trata de la acción judicial en defensa de intereses colectivos que llama a un mayor número de afectados en la historia, casi 4 millones.

FACUA.org
España-16/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Más de 5.000 usuarios han pedido ya a FACUA-Consumidores en Acción personarse, de forma gratuita, en la demanda contra Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión.

El pasado viernes 13 de noviembre se public&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos