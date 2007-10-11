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Yahoo! garantiza a la Agencia de Protección de Datos el derecho de los usuarios de cancelación de imágenes

La AEPD resalta la necesidad de incrementar y mejorar la información facilitada a los usuarios acerca de las prácticas de retención de datos.

FACUA.org
España-11/10/2007
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El director de privacidad de Yahoo!, Shane Wiley, ha asegurado que la compañía garantizará el derecho de los usuarios de cancelación de imágenes difundidas en sus plataformas, según ha comunicado hoy al director de la Agencia Española de Pro

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