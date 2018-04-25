Yahoo, multada con 28,6 millones de euros por la SEC por el escándalo del robo de datos de 1.500 millones de usuarios
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha anunciado que Altaba, nombre que adquirió tras ser absorbida por Verizon en 2017, tendrá que abonar esta sanción por haber ocultado el hackeo masivo de 2014.
FACUA.org
Internacional-25/04/2018
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La SEC anuncia que Altaba, nombre que adquirió Yahoo en 2017, tendrá que abonar una multa de 28,6 millones por haber ocultado el hackeo masivo de 2014. | Imagen: flickr.com/goosmurf (CC BY 2.0).
Altaba, nombre que adquirió la anteriormente conocida como Yahoo! tras ser absorbida por el gigante de comunicaciones Verizon en junio de 2017, ha acordado pagar una multa de 35 millones de dólares (28,6 millones de euros) para zanjar uno de los mayores casos de robos de datos perso