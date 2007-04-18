Yoigo asegura a FACUA que mejorará sus sistemas de atención al cliente para evitar problemas en la contratación de tarifas
FACUA denunció a la compañía por anunciar tarifas en su página web que sus teleoperadores no permiten contratar a los usuarios.
FACUA.org
España-18/04/2007
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