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Yoigo asegura a FACUA que mejorará sus sistemas de atención al cliente para evitar problemas en la contratación de tarifas

FACUA denunció a la compañía por anunciar tarifas en su página web que sus teleoperadores no permiten contratar a los usuarios.

FACUA.org
España-18/04/2007
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Yoigo a asegurado a FACUA que mejorara sus sistemas de atención al cliente para evitar problemas en la contratación de tarifas.

FACUA ha denunciado al operador de telefonía móvil ante los organismos competentes en materia de Consumo y Telecomunicaciones por anu

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