Zurich declaró un coche como "pérdida total" para ahorrarse 3.000 euros: lo reparará tras reclamar FACUA
Tras peritar el coche, la aseguradora ofreció al propietario una indemnización de 2.646 euros, pero no la opción del arreglo. El asegurado tenía derecho por contrato a esta posibilidad, valorada en 5.681.
FACUA.org
Málaga-13/06/2017
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FACUA Málaga ha conseguido que Zurich asuma la reparación de un vehículo que quiso dar por siniestrado para ahorrarse algo más de 3.000 euros, tratando de eludir así su obligación con el propietario del coche y titular de la póliza suscrita con la