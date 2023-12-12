#203 / Febrero 2021Ver números anteriores
¿Dientes blancos sin ir al dentista? ¡Huye!
En este número
Famosos e influencers: si no avisáis cuando hacéis #publi, os pueden (y deben) multar|Tener o no tener un ‘motivo válido’ para subir las tarifas|De esta saldremos mejores… O no|Fumar mata (al medio ambiente)|FACUA, en Acción|Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales en 2020|La ciudad no es para ti (mujer)|Información sobre el Archivo Histórico de FACUA|Así nos afectará la nueva directiva de aguas|Crónica consumerista|Proteger a los usuarios ante la subida de comisiones de la banca|¿Dientes blancos sin ir al dentista? ¡Huye!
Compras y publicidad
Famosos e influencers: si no avisáis cuando hacéis #publi, os pueden (y deben) multar
La ley considera engañosa la publicidad encubierta y obliga a identificar claramente cualquier comunicación pagada destinada a promocionar productos y servicios.
Por Rubén Sánchez
Telecos y privacidad
Tener o no tener un ‘motivo válido’ para subir las tarifas
Las compañías de telecomunicaciones incrementan sus precios de manera recurrente sin que logren justificar correctamente por qué, dejando a los usuarios indefensos e inseguros.
Por Alejandro García
Compras y publicidad
De esta saldremos mejores… O no
Las crisis globales remueven los cimientos y valores sobre los que se sustentan las sociedades, o al menos generan un cuestionamiento de las ideas y valores reinantes y las prioridades de quienes las conforman.
Por Olga Ruiz
Salud y alimentación
Fumar mata (al medio ambiente)
Cada año se vierten ocho millones de toneladas de plástico en los océanos, pero las campañas de retirada de estos residuos de las costas han desvelado que la primera fuente de basura mundial son las colillas.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
Institucional
Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales en 2020
El número de socios creció en un 7,7%. Nuestro código ético establece la renuncia a recibir dinero de empresas privadas y partidos políticos.
Por Rubén Sánchez
Compras y publicidad
La ciudad no es para ti (mujer)
Las redes se mofan del alcalde de Cádiz por introducir la perspectiva de género en la renovación de las pasarelas de la playa. ¿Por qué damos por hecho que el urbanismo es neutro?
Por Ángeles Castellano
Institucional
Información sobre el Archivo Histórico de FACUA
A la Fundación FACUA se le encomendó la actividad de crear y mantener vivo el Archivo Histórico de la organización FACUA-Consumidores en Acción.
Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación
Así nos afectará la nueva directiva de aguas
La norma, aprobada en diciembre y que ahora debe ser transpuesta al ordenamiento jurídico español, recoge cuestiones básicas como la consideración del acceso al agua y saneamiento como derecho humano esencial.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
Banca y seguros
Proteger a los usuarios ante la subida de comisiones de la banca
La Dirección General de Consumo recuerda, en un informe, que para cambiar las condiciones se deben cumplir una serie de condiciones, como la información previa y que el motivo aparezca en el contrato.
Por Jesús Benítez
Salud y alimentación
¿Dientes blancos sin ir al dentista? ¡Huye!
Ante la proliferación de productos estéticos a cuyo uso se les atribuye efectos similares a tratamientos médicos, las autoridades deberían vigilar la posible publicidad engañosa y sus efectos en la salud.
Por Miguel Ángel Serrano
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García