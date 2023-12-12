#210 / Abril 2022Ver números anteriores
El premeditado fracaso del bono social
En este número
España pide a gritos intervención psicológica en la Atención Primaria|Consumo podrá sancionar los fraudes: ¿pondrá excusas para no hacerlo?|¿Cómo probar que ha existido una relación telefónica con una empresa?|FACUA, en Acción|Transparencia y rendición de cuentas|¿Por qué es peligroso el ‘Plato de Harvard’?|Crónica Consumerista|El tren en España, listo para salir del túnel|Nuestros socios triunfan|La familia: primer referente de socialización en los hábitos de consumo|El premeditado fracaso del bono social
Salud y alimentación
España pide a gritos intervención psicológica en la Atención Primaria
En el último informe publicado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las ONU, nuestro país ocupa el puesto número uno del mundo en el consumo de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes.
Compras y publicidad
Consumo podrá sancionar los fraudes: ¿pondrá excusas para no hacerlo?
El próximo 28 de mayo entra en vigor el artículo 52 bis del Trlgdcu, que posibilitará a la Administración central investigar y sancionar determinados hechos que atenten contra los usuarios.
Por Miguel Ángel Serrano
Telecos y privacidad
¿Cómo probar que ha existido una relación telefónica con una empresa?
Los usuarios tenemos la posibilidad de grabar la conversación para poder hacer uso de ella en caso de que tengamos que defender nuestros derechos ante un conflicto.
Por Alejandro García
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
Institucional
Transparencia y rendición de cuentas
Las organizaciones sociales debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el fortalecimiento de la democracia y en la vertebración de la sociedad.
Por Olga Ruiz
Salud y alimentación
¿Por qué es peligroso el ‘Plato de Harvard’?
La Escuela de Salud Pública de Harvard y sus editores en Publicaciones de Salud han creado una guía de comidas saludables y equilibradas, que se ha puesto de moda. Pero, ¿es sano realmente?
Por Ricardo Gamaza
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
Motor y viajes
El tren en España, listo para salir del túnel
El movimiento en defensa del medio motorizado más eficiente y que mejor vertebra el territorio advierte de lo crítico del momento para su implementación. La actitud de las instituciones es ambigua, denuncia.
Por Guillermo F.B Hildebrandt
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de marzo y abril.
Salud y alimentación
La familia: primer referente de socialización en los hábitos de consumo
Debido a que es el primer grupo de referencia de una persona, es vital que sirva de modelo en consumo responsable y crítico.
Por Almudena Álvarez
Vivienda y suministros
El premeditado fracaso del bono social
Los 5 millones de familias que tendrían estos descuentos cuando se lanzaron en 2009 se han quedado en solo 1,3.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
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