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#211 / Junio 2022
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‘Caso Magrudis’: que la historia no se repita

En este número

Por una transición energética justa, sostenible y democrática|El desahucio de los cielos|FACUA, en Acción|Paqui García: «Hay más mitos que realidades en la subida del precio del aceite de oliva virgen extra»|Huelgas en el sector aéreo: un verano más, el consumidor es el más desprotegido|Festivales: no sin mi bocadillo|Juan Ramos: «La emergencia climática es una evidencia científica sólida»|Crónica Consumerista|Nuestros socios triunfan|‘Caso Magrudis’: que la historia no se repita
Vivienda y suministros

Por una transición energética justa, sostenible y democrática

Los consumidores deben pasar a ser sujetos activos de un nuevo modelo que les garantice el acceso a la energía en condiciones de calidad.

Por Olga Ruiz
Salud y alimentación

El desahucio de los cielos

Nuevos datos indican que desde 1980 se han perdido en la UE unos 600 millones de aves reproductoras.

Por Ricardo Gamaza
Institucional

FACUA, en Acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.

Salud y alimentación

Paqui García: «Hay más mitos que realidades en la subida del precio del aceite de oliva virgen extra»

La secretaria general de la DOP Priego de Córdoba pone en valor la calidad de unos AOVEs que copan cada año los primeros premios en todos los concursos nacionales e internacionales.

Por David Ávila
Motor y viajes

Huelgas en el sector aéreo: un verano más, el consumidor es el más desprotegido

Otro año, como si de una tradición popular se tratase, los usuarios vuelven a ser víctimas de conflictos laborales que nada tienen que ver con ellos.

Por Miguel Ángel Serrano
Ocio y cultura

Festivales: no sin mi bocadillo

Con la vuelta a la normalidad, son muchas las promotoras de eventos musicales que están imponiendo un año más la prohibición de entrar al recinto con alimentos del exterior, una medida a todas luces abusiva.

Por Nacho Tudela
Salud y alimentación

Juan Ramos: «La emergencia climática es una evidencia científica sólida»

El portavoz de la asociación Movimiento Infoca desvela el maltrato laboral que sufren los bomberos forestales, la labor que desempeñan en monstruosos incendios y cómo hacer política desde los destacamentos.

Por Imanol Beristain
Institucional

Crónica Consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.

Institucional

Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de mayo y junio.

Salud y alimentación

‘Caso Magrudis’: que la historia no se repita

Una inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla irá a juicio junto a los responsables de la marca de productos cárnicos La Mechá. Pero tres años después del escándalo, nadie ha hecho los deberes.

Por Rubén Sánchez

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