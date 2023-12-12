#211 / Junio 2022Ver números anteriores
‘Caso Magrudis’: que la historia no se repita
En este número
Por una transición energética justa, sostenible y democrática|El desahucio de los cielos|FACUA, en Acción|Paqui García: «Hay más mitos que realidades en la subida del precio del aceite de oliva virgen extra»|Huelgas en el sector aéreo: un verano más, el consumidor es el más desprotegido|Festivales: no sin mi bocadillo|Juan Ramos: «La emergencia climática es una evidencia científica sólida»|Crónica Consumerista|Nuestros socios triunfan|‘Caso Magrudis’: que la historia no se repita
Vivienda y suministros
Por una transición energética justa, sostenible y democrática
Los consumidores deben pasar a ser sujetos activos de un nuevo modelo que les garantice el acceso a la energía en condiciones de calidad.
Por Olga Ruiz
Salud y alimentación
El desahucio de los cielos
Nuevos datos indican que desde 1980 se han perdido en la UE unos 600 millones de aves reproductoras.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
Salud y alimentación
Paqui García: «Hay más mitos que realidades en la subida del precio del aceite de oliva virgen extra»
La secretaria general de la DOP Priego de Córdoba pone en valor la calidad de unos AOVEs que copan cada año los primeros premios en todos los concursos nacionales e internacionales.
Por David Ávila
Motor y viajes
Huelgas en el sector aéreo: un verano más, el consumidor es el más desprotegido
Otro año, como si de una tradición popular se tratase, los usuarios vuelven a ser víctimas de conflictos laborales que nada tienen que ver con ellos.
Por Miguel Ángel Serrano
Ocio y cultura
Festivales: no sin mi bocadillo
Con la vuelta a la normalidad, son muchas las promotoras de eventos musicales que están imponiendo un año más la prohibición de entrar al recinto con alimentos del exterior, una medida a todas luces abusiva.
Por Nacho Tudela
Salud y alimentación
Juan Ramos: «La emergencia climática es una evidencia científica sólida»
El portavoz de la asociación Movimiento Infoca desvela el maltrato laboral que sufren los bomberos forestales, la labor que desempeñan en monstruosos incendios y cómo hacer política desde los destacamentos.
Por Imanol Beristain
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de mayo y junio.
Salud y alimentación
‘Caso Magrudis’: que la historia no se repita
Una inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla irá a juicio junto a los responsables de la marca de productos cárnicos La Mechá. Pero tres años después del escándalo, nadie ha hecho los deberes.
Por Rubén Sánchez
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