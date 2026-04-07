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FACUA Sevilla asesora a los afectados por el cierre de la empresa de placas solares Social Energy

La asociación advierte de que esta empresa dedicada a la venta de placas solares y a las instalaciones fotovoltaicas ha entrado en concurso voluntario de acreedores.

FACUA.org
Sevilla-07/04/2026

FACUA Sevilla advierte de la entrada en concurso voluntario de acreedores de Senerco Energy Services SL, empresa titular de la marca Social Energy dedicada a la venta de placas solares y a las instalaciones fotovoltaicas.

La asociación está asesorando ya a una decena de afectados que h

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