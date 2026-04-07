FACUA Sevilla asesora a los afectados por el cierre de la empresa de placas solares Social Energy
La asociación advierte de que esta empresa dedicada a la venta de placas solares y a las instalaciones fotovoltaicas ha entrado en concurso voluntario de acreedores.
FACUA.org
Sevilla-07/04/2026
FACUA Sevilla advierte de la entrada en concurso voluntario de acreedores de Senerco Energy Services SL, empresa titular de la marca Social Energy dedicada a la venta de placas solares y a las instalaciones fotovoltaicas.
La asociación está asesorando ya a una decena de afectados que h