017…con licencia para llamar

Desde este mes de febrero, los españoles gozamos de un número, que no es para nada secreto, pero que sí es confidencial y gratuito, para poder llamar desde las 9 de la mañana a las 21 de la noche, fines de semanas incluidos. Y ese 017 lo ha puesto en marcha el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Este número se encuentra a disposición de empresas y ciudadanos en particular, además de padres, madres, menores y educadores en particular. Por desgracia, la ciberseguridad es una de las materias más desconocidas en la actualidad, no en cuanto a su necesidad, pero sí en cuanto a su contenido o a las actuaciones que

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