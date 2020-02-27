Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de febrero.
España-27/02/2020
A lo largo de febrero de 2020, FACUA-Consumidores en Acción ha continuado en su tarea de defensa de los derechos de los consumidores.
A principios de mes, tras conocer por un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que algunas eléctricas seguían realizando visitas puerta a puerta, FACUA ha pedido medidas contundentes contras las empresas que incurran en esta práctica, prohibida desde 2018.
Tras la denuncia que realizó la asociación en enero contra todas las comercializadoras eléctricas por ofertar sus precios sin incluir impuestos, Cepsa ha corregido la
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