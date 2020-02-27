En estos días de tanto ruido, ando reflexionando sobre cuál debe ser el papel de los movimientos y organizaciones sociales y su responsabilidad en la consolidación de sociedades libres, justas, democráticas y participativas. Mi pensamiento no se centra en esta cuestión de forma azarosa, la mente a veces te lleva por derroteros no queridos ni buscados, pero no es el caso. El asunto de mi reflexión entronca directamente con el debate, interno y externo, que en ocasiones FACUA provoca con sus acciones y reivindicaciones: hoy con el proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego promovido por un gobierno y ayer con los recortes en materia de sanidad, la pobreza energética o los retrocesos en materia de igua

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión