Lo que esconden los escaparates

Una de las mayores industrias de producción masiva es la de ropa y productos textiles. Bajo el influjo de la moda, los armarios de la sociedad de consumo se llenan hasta reventar y hemos convertido en un hábito el renovar el armario cada poco tiempo. Detrás de esta superindustria donde se han cosechado alguna de las mayores fortunas del planeta se encuentra una de las industrias más contaminantes e insolidarias, basada en muchos casos en la miseria laboral y la destrucción ambiental. Pero la moda también puede ser sostenible. El sector textil es el responsable de la contaminación del 20% de las aguas mundiales y del 10% de las emisiones globales de carbono. Eso coloca a esta industria como la más contaminante detrás tan solo de la petrolera. En porcentajes, el 67% de la

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