Telecos y privacidad
Marta Peirano: «Si renuncias a la privacidad estás renunciando a tu derecho a la libertad de expresión»
La periodista especializada en tecnología explica cómo los sistemas operativos y aplicaciones copian el diseño de las tragaperras para mantenernos conectados y robar nuestros datos, entre otras cuestiones.
Por Ángeles Castellano
España-27/02/2020
Después de llevar ocho meses en los anaqueles de las librerías, El enemigo conoce el sistema. Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención (Debate, 2019) lleva ya publicadas otras tantas ediciones. Su autora, la periodista Marta Peirano (Madrid, 1975) fundó las secciones de Cultura de los periódicos ADN (ya desaparecido) y eldiario.es, donde además fue responsable de la sección entre 2913 y 2016 y adjunta al director, antes de lanzarse de lleno a investigar sobre infraestructuras, tecnologías de vigilancia y manipulación masiva. En su más reciente trabajo explica, der manera didáctica, exhaustiva y rigurosa, no sólo el origen de la internet que ten
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