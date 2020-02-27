Banca y seguros
Ausbanc, Ucauce, Adicae y el karma
Tras más de una veintena de condenas por abusos laborales, la UDEF acusa ahora a Adicae de inflar sus cifras de socios para obtener cientos de miles de euros en subvenciones "de forma fraudulenta".
Por Rubén Sánchez
España-27/02/2020
«Y al de FACUA, preguntadle (…). El famoso Rubencito de FACUA, que tiene un negocio familiar dudoso y oscuro, y que estaba en peleas personales con el señor (Luis) Pineda, ellos sabrán por qué. Ahí tenéis a otro tinglado rarísimo, protegido por los medios de comunicación». Las cariñosas frases son de Manuel Pardos, presidente de la asociación de usuarios de banca Adicae. Las soltó en el programa La Ventana, de la Cadena SER, el 15 de abril de 2016. El día que detuvieron al presidente de Ausban
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