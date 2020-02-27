Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de febrero.
España-27/02/2020
Durante el mes de febrero, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su labor de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
FACUA Madrid ha impartido una charla sobre los cambios en el sector bancario, la modificación de las comisiones y su gestión digital, donde se ha abordado la situación actual de la banca, que lleva varios años digitalizando sus servicios y creando una gran indefensión a colectivos vulnerables a esta digitalización, que no están tan habituados a manejar las nuevas tecnologías y que sufren el perjuicio de ver día tras día más limitados
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