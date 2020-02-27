Crónica Consumerista

sobre los cambios en el sector bancario, la modificación de las comisiones y su gestión digital, donde se ha abordado la situación actual de la banca, que lleva varios años digitalizando sus servicios y creando una gran indefensión a colectivos vulnerables a esta digitalización, que no están tan habituados a manejar las nuevas tecnologías y que sufren el perjuicio de ver día tras día más limitados