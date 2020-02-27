Seis preguntas clave para el autoconsumo solar

¿Ya no existe el impuesto al sol? No. Desde la aprobación del Real Decreto 244/2019 del 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, se ha eliminado cualquier duda que pudiese existir respecto al impuesto al sol. Esta normativa reconoce el derecho al autoconsumo colectivo en viviendas, determina como realizar la remuneración de la compensación de excedentes vertidos a red y simplifica los trámites administrativos para instalaciones de menos de 15kW, que son la que la mayoría de las viviendas acometen para la autoproducción de energía solar. Roland Bettscheider, uno de los primeros ingenieros técnicos industriales que desde hace veinte años trabaja en

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