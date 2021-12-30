Abuso del Real Decreto-Ley: últimas reformas de la legislación de consumo

En el año 2021, que en breve dejaremos atrás, el Gobierno de España ha llevado a cabo tres reformas sobre el articulado de la que podría calificarse como la principal norma de Derecho de consumo de ámbito nacional, a saber, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Más concretamente, estas tres reformas, que en su conjunto han supuesto la modificación de más de cuarenta artículos del Texto Refundido, se han llevado a cabo a través de tres decretos-leyes: el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica; el Real Decreto-ley 7/2021, de 2

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