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Abuso del Real Decreto-Ley: últimas reformas de la legislación de consumo
El Gobierno debe limitar el uso de los "decretazos" para modificar cuestiones relacionadas con los consumidores. En 2021, ha modificado la ley de defensa de los consumidores hasta tres veces con esta vía.
Por Miguel Ángel Serrano
España-30/12/2021
En el año 2021, que en breve dejaremos atrás, el Gobierno de España ha llevado a cabo tres reformas sobre el articulado de la que podría calificarse como la principal norma de Derecho de consumo de ámbito nacional, a saber, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Más concretamente, estas tres reformas, que en su conjunto han supuesto la modificación de más de cuarenta artículos del Texto Refundido, se han llevado a cabo a través de tres decretos-leyes: el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica; el Real Decreto-ley 7/2021, de 2
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