Salud y alimentación
Pablo R. Coca (Occimorons): «Faltan 7.200 psicólogos en nuestra sanidad pública»
Psicólogo que va al psicólogo, el autor de 'Esas cosas que nos pesan' reivindica en su primera novela gráfica que el acceso a la salud mental no debería ser un privilegio, sino un derecho.
España-30/12/2021
Pablo R. Coca, más conocido como Occimorons, es un psicólogo que va al psicólogo. Natural de Granada, decidió materializar su compromiso con la salud mental en forma de viñetas que comparte en las redes sociales. En ellas pone en relieve la importancia de atender a los trastornos y enfermedades mentales y cuestiona dogmas bien instaurados en nuestras cabezas con la finalidad de acabar con el estigma.
En 2020, en plena cuarentena, surgió el gérmen de Esas cosas que nos paesan, una novela gráfica que conforma un reclamo de que el acceso a la salud mental no debería ser un privilegio, sino un derecho. El protagonista del libro, Occi, se encuentra en la búsqueda de su bienestar, mientras que lanza reflexion
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