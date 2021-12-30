Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de noviembre y diciembre.
España-30/12/2021
Durante los meses de noviembre y diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Enrique y Holaluz
Holaluz pretendió cobrar a Enrique una factura de luz de 1.890,50 euros por un mes de consumo, una cantidad 34 veces superior a la cuantía real que le correspondía. Tras la actuación de FACUA Cádiz, la eléctrica le ha refacturado el recibo y emitido uno de 55 euros ajustado a su auténtico gasto.
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