Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
España-30/12/2021
Durante los meses de noviembre y diciembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid se ha dirigido a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para solicitarle que aumente de forma urgente el número de puestos de profesionales en los grados medios y superiores de la Formación Profesional (FP) madrileña; a la Consejería de Sanidad para solicitarle que aumente de forma urgente el número de puestos de profesionales sanitarios en los centros de salud del munic
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