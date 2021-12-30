Institucional

Crónica Consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.

España-30/12/2021

Durante los meses de noviembre y diciembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.

FACUA Madrid se ha dirigido a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para solicitarle que aumente de forma urgente el número de puestos de profesionales en los grados medios y superiores de la Formación Profesional (FP) madrileña; a la Consejería de Sanidad para solicitarle que aumente de forma urgente el número de puestos de profesionales sanitarios en los centros de salud del munic

Únete gratis para acceder a este contenido
Hacerme socioIniciar sesión

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos